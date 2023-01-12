Ворожі ЗМІ розповсюдили фейк про конфлікт в Офісі президента України через оборону Соледара та Бахмута.

“На Банковій знову конфлікт військових та політиків, що пов’язано з розбіжностями щодо оборони Соледара та Бахмута”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Офіс Президента нібито “не дозволяє Валерію Залужному до останнього відводити війська, які давно відіграли свою роль, на нові оборонні рубежі”.

Окрім того розповсюджено маніпуляцію щодо приїзду президентів Польщі та Литви до України.

“Партнери України “моляться… на танки “Леопарди”, модернізовані Т-72. (Однак) все це залізо в будь-якому разі скоро стане іржавим металобрухтом і не врятує штучну країну, що розпадається на частини”, – заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, раніше секретар Радбезу Росії Микола Патрушев поширив дезінформацію, що “США раптово пішли з Афганістану, щоб зосередитись на Україні”.