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США розпочнуть тренувати українських військових у Європі наступного тижня

Додатковий штат американських військових не залучатимуть.

США розпочнуть тренувати українських військових у Європі наступного тижня
Фото: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

Підготовка українських батальйонів Сполученими Штатами у Європі має розпочатися наступного тижня.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер.

Він додав, що для проведення цих військових навчань додатковий штат американських військових не залучатимуть. 

“Крім стандартної ротації військ, яку ми вже проводимо, це не вимагатиме значного або будь-якого збільшення кількості американських інструкторів, що прямують туди”, – зазначив він.

Він також підтвердив, що українські війська наступного тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США. На навчання до Форт-Сіллі в Оклахомі приїдуть від 90 до 100 українських військових.

Нагадаємо, США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. Навчання включатиме роботу в класі та польову роботу. Воно розпочнеться з невеликих загонів і поступово розростатиметься до більших підрозділів, і завершиться складнішими бойовими навчаннями з об’єднанням цілого батальйону.

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