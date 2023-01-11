Російська агресія має програти. І так і буде.

Сьогодні, 11 січня, у Львові відбулась зустріч президентів Люблінського трикутника, спеціального формату України з Польщею та Литвою.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям”, - написав президент.

Він додав, що Литва передає Україні зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики.

“Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України та всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти. І так і буде”, – пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні обговорили питання інтеграції України як до Євросоюзу, так і до НАТО.

“Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур. Разом з іншими нашими партнерами на континенті та в Альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, у реальні рішення”, - наголосив Зеленський.

Президент України розповів, що сьогодні говорили й про ситуацію на полі бою, зокрема про те, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції – і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині.

“Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому”, – подякував президент України.

Голова держави наголосив, що танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу.

“Сьогодні ж у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.