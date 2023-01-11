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Поговорити про ЗАЕС: керівник МАГАТЕ відвідає Україну

Візит буде наступного тижня.

Поговорити про ЗАЕС: керівник МАГАТЕ відвідає Україну
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїде в Україну з візитом, зокрема, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє RaiNews24.

"Я буду в Україні наступного тижня", — зазначив він.

Гроссі додав, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Зокрема, він планує обговорити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією росіян.

"Переговори (між Києвом і Москвою — ред.) продовжуються, для мене важливо захистити цю станцію. Ця угода не є неможливою, тому що ядерна катастрофа ні в чиїх інтересах, навіть росіян", — вважає Гроссі.

Нагадаємо, що Держдепартамент США вважає, що РФ має вивести свої сили з території Запорізької АЕС та передати контроль над нею Україні.

На думку голови Енергоатома Петра Котіна, зусилля МАГАТЕ по створенню зони безпеки навколо Запорізької АЕС не приносять результатів, тому повернути електростанцію під контроль України мають українські військові.

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