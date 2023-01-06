Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України, - Держдепартамент

Держдепартамент США вважає, що РФ має вивести свої сили з території Запорізької АЕС та передати контроль над нею Україні.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він додав, що США підтримують будь-які зусилля, зокрема діяльність МАГАТЕ, котрі сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС.

“ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення Росією станції, а також зловживання по відношенню до українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції”, - наголосив Нед Прайс.

Як раніше повідомлялось, на думка голови Енергоатома Петра Котіна, зусилля МАГАТЕ по створенню зони безпеки навколо Запорізької АЕС не приносять результатів, тому повернути електростанцію під контроль України мають українські військові.