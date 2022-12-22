У Москві голова МАГАТЕ запропонував окупантам створити охоронну зону на Запорізькій АЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим. Гроссі запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це Гроссі написав у Twitter.

“Черговий раунд необхідних обговорень щодо створення охоронної зони для Запорізької АЕС. Важливо, що ціль зони - виключно запобігання ядерній аварії”, - написав Гроссі.

За його словами, він продовжує докладати зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності.

Інших деталей Рафаель Гроссі не повідомив.

Нагадаємо, окупанти безрезультатно змушують працівників Запорізької атомної електростанції укласти договір з російським “Росатомом” і погрожують всіх звільнити з 1 січня.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники Росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.