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У Москві голова МАГАТЕ запропонував окупантам створити охоронну зону на Запорізькій АЕС

Ціль такої зони - запобігання ядерній аварії.

У Москві голова МАГАТЕ запропонував окупантам створити охоронну зону на Запорізькій АЕС
Олексій Ліхачов та Рафаель Гроссі
Фото: Twitter-сторінка Рафаеля Гроссі

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся в Москві з гендиректором “Росатому” Олексієм Ліхачовим. Гроссі запропонував створення охоронної зони на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. 

Про це Гроссі написав у Twitter. 

“Черговий раунд необхідних обговорень щодо створення охоронної зони для Запорізької АЕС. Важливо, що ціль зони - виключно запобігання ядерній аварії”, - написав Гроссі. 

За його словами, він продовжує докладати зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності.

Інших деталей Рафаель Гроссі не повідомив. 

Нагадаємо, окупанти безрезультатно змушують працівників Запорізької атомної електростанції укласти договір з російським “Росатомом” і погрожують всіх звільнити з 1 січня.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники Росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.

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