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Росія обстріляла два міста Харківської області, поранено мирних людей

Зокрема – працівників лікарні.

Росія обстріляла два міста Харківської області, поранено мирних людей
Харківська область
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Російська армія знову обстріляла Купʼянськ і Вовчанськ Харківської області. Постраждали пʼятеро людей – всі у Вовчанську.

Це – чотири працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано вибухові та осколкові пошкодження, повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу", – зазначив він. 

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.

Нагадаємо, що також ворог вдарив сьогодні по Часовому Яру Донецької області. Загинули мирна людина, є також поранені.

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