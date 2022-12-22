СБУ вручила підозру римо-католицькому священнику у підтримці російської агресії

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі.

Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності.

Про це повідомила СБУ.

“Він публічно виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Житомирської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині. Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що мета відомства - вичистити середовище від кротів у рясах. Він зазначив, що людина в рясі – це не пом’якшувальна обставина при вчиненні злочину.