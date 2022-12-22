Головне за ніч. Четвер, 22 грудня

Візит президента України до США став історичним як для України, так і для наших відносин з Америкою, для американського лідерства.

Це відзначив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за результатами візиту до США. “За триста днів цієї війни ми розпочали справді новий етап у наших взаєминах – України і США, ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом”, - сказав Зеленський.

Він подякував Джо Байдену за щиру підтримку і розуміння України, а також за будівництво і підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку. “Коли усі країни світу займають чітку позицію на захист міжнародного права, на мирну співпрацю і взаєморозуміння, це корисно для усіх країн – для України, для Сполучених Штатів”, - наголосив Володимир Зеленський.

Справедливим миром, за словами президента України, можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, яких зазнала Україна.

Президент Байден додав, що вони із Зеленським мають спільне бачення завершення війни.

Під час відкритої для преси частини переговорів із Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю.

Володимир Зеленський також подякував за підтримку Конгресу США, подарував американським конгресменам український прапор із Бахмута, отримавши натомість фрагмент американського прапора, і закликав американських конгресменів збільшити постачання Україні військової техніки.

Повний текст і відео виступу Володимира Зеленського перед Конгресом США — тут.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост” та ще два – типу “Ланцет-3”.

Противник завдав шістьох ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. Отже, позначку в сто тисяч подолано. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу. Також 21 грудня знищено один російський танк, а за 302 дні вторгнення – 3003 танки.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували, медики надали допомогу і ранком дитину виписали.

У місті пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті близько 10 господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.

Колишній віцепрем'єр в уряді Росії і ексочільник Роскосмосу Дмитро Рогозін отримав поранення внаслідок обстрілу готелю в Донецьку, де він перебував.

За даними телеграм-каналу Baza, він “отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна”.

Російські ЗМІ також повідомили, що внаслідок обстрілу поранення отримав призначений Москвою голова “ДНР” Віталій Хоценко.

Згідно з іншою версією, Рогозіна та Хоценка було поранено у ресторані “Шеш-Беш”, де 59-річний Рогозін відзначав день народження. Показово, хоча й образливо. Не на передовій, навіть не під час "роботи в штабах", як російські пропагандисти називають інсценування в глибокому тилу за участю Путіна, Шойгу та російських генералів. Однак, думається, і цьому пораненню в сідниці сам Рогозін і російські ЗМІ намагатимуться надати героїчного відтінку.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!