У грудні Епіцентр презентував соціальну ініціативу з підтримки дитячого футболу у торговій мережі та онлайн магазині в партнерстві з Intersport та світовою платіжною системою Visa. Тепер покупці у торгових центрах можуть зробити свій внесок у розвиток дитячого футболу в Україні, підтримати талановитих хлопчаків та дівчаток, які займаються у дитячих футбольних клубах, хочуть і можуть стати професіоналами та в майбутньому прославлять Україну на професійному рівні!

Підтримка українського спорту, а особливо футболу завжди була і залишається в пріоритеті соціальної відповідальності компанії Епіцентр. А особливо коли мова йде про розвиток дитячого спорту,- розповідає директор з реклами та маркетингу Ірина Шинкаренко. - Цього разу в колаборації з глобальною компанією платіжних технологій Visa ми хочемо підтримати дитячі футбольні школи, а особливо - дітей, яких потрібно відволікти від війни, стресу, психологічних травм і залучити до спорту та активного способу життя. Допомогти тренерам у вихованні юних спортивних талантів, а дітей наблизити до своєї великої мрії – стати професійними футболістами.

«Соціальна відповідальність для Visa як глобальної компанії є одним з головних пріоритетів по всьому світі. Ми комунікуємо усі свої ініціативи з підтримки українського суспільства, об’єднуючи небайдужих. У небайдужих з Visa є кілька проєктів на підтримку дітей, які є особливо вразливим прошарком суспільства у період глобальних змін. Ми раді долучитись до ініціативи з розвитку дитячого футболу та сприяти зміцненню фізичного та ментального здоров’я нації,» - коментує Вікторія Шапронь, старша директорка, голова департаменту маркетингу Visa в 17 країнах.

Щоб підтримати дитячі футбольні клуби необхідно придбати благодійні стікерпаки, тимчасові тату чи стікери наклейки футбольної тематики, які продаються на касах Епіцентру та на epicentrk.ua. Виручені кошти від продажів благодійних товарів будуть направлені на придбання обладнання для дитячих футбольних шкіл та академій України: футбольні м’ячі, ворота, турніки, тренувальні манішки, спортивні доріжки. А при оплаті благодійних товарів карткою Visa сума виручених коштів буде подвоєна.

Нагадаємо, мережа «Епіцентр» активно підтримує футбол в Україні. Компанія виступала багаторічним титульним партнером Національної збірної команди з футболу. У 2012 році Епіцентр став першим спонсором Євро-2012. Компанія неодноразово ставала спонсором національних Чемпіонатів з футболу. А створена в Україні за підтримки Епіцентру дитяча школа Фонду «Реал-Мадрид» та ГО «Епіцентр дітям» дають можливість сотням дітей з незахищених родин займатись футболом та баскетболом за методологією Фонду "Реал - Мадрид", вивчати мови, подорожувати та інтегруватися у сучасне суспільство.