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Ще одна людина загинула внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

6 людей отримали поранення.

Ще одна людина загинула внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини
Фото: gp.gov.ua

Протягом минулої доби, 21 грудня, одна людина загинула та 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків”, - написав Янушевич.

За його даними, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, за попередню дому, 20 грудня, також одна людина загину на Херсощині внаслідок ворожих обстрілів. 

У Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги.

Раніше у Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт наїхала на встановлену росіянами міну

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