Росіяни вкрали понад тисячу тонн зерна на Херсонщині

У Каховському районі Херсонської області російські військові зі складу вивезли 1 100 тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Херсонської області.

"У поліцію надійшла інформація, що у Каховському районі російські військові зі складу вивезли 1100 тонн зерна, заволоділи двома тракторами, автомобілями та навантажувачем", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія вкрала в Україні пшениці приблизно на $1 млрд. Згідно з дослідженням та даними супутникових знімків NASA Harvest, на тимчасово окупованих територіях України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці.

На цих територіях були прибрані близько 88% озимих. В основному залишилися неприбраними поля, що знаходилися вздовж лінії фронту.