Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
ГоловнаСуспільствоВійна

​​В Україні відкрили 200 справ через поширення інформації про переміщення ЗСУ

Третина обвинувальних актіввже скерована до суду.

​​В Україні відкрили 200 справ через поширення інформації про переміщення ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили близько 200 кримінальних проваджень за незаконне поширення інформації про переміщення зброї і розташування Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генпрокурора Олексій Бонюк під час експертного обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до та після початку повномасштабного вторгнення", передає Укрінформ.

“Зараз у нас за ст. 114-2 ККУ зареєстровано уже біля двохсот кримінальних проваджень і третина (обвинувальних актів - ред.) спрямована до суду”, - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада внесла зміни до ст. 114-2 ККУ, якими встановила кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Вказані діяння караються позбавленням волі від 3 до 12 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також