​​В Україні відкрили 200 справ через поширення інформації про переміщення ЗСУ

Правоохоронці відкрили близько 200 кримінальних проваджень за незаконне поширення інформації про переміщення зброї і розташування Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генпрокурора Олексій Бонюк під час експертного обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до та після початку повномасштабного вторгнення", передає Укрінформ.

“Зараз у нас за ст. 114-2 ККУ зареєстровано уже біля двохсот кримінальних проваджень і третина (обвинувальних актів - ред.) спрямована до суду”, - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада внесла зміни до ст. 114-2 ККУ, якими встановила кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Вказані діяння караються позбавленням волі від 3 до 12 років.