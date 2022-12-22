Наприкінці свого виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський подарував конгресменам український прапор військових ЗСУ з Бахмута.

““Вони (українські військові, - ред.) просили привезти цей прапор до вас, членів Палати представників та сенаторів. Тих, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть ухвалені, хай цей прапор буде з вами, леді та джентемельни. Цей прапор є символом нашої перемоги у цій війні”, – сказав Зеленський.

Він також ще раз подякував американцям за підтримку.

Президенту України натомість вручили фрагмент прапора США.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, триває візит президента України Володимира Зеленського до США, перший міжнародний візит з початку нападу Росії на Україну 24 лютого. Вже відбулася його спільна пресконференція з очільником американської нації Джо Байденом, під час якої він подякував Конгресу за підтримку.

У своєму виступі у Конгресі Зеленський заявив, що у росіян буде шанс бути вільними, якщо вони переможуть Кремль у своїх головах.