Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Василь Малюк назвав прізвища кураторів агентів ФСБ в Україні
Василь Малюк назвав прізвища кураторів агентів ФСБ в Україні
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський подарував американським конгресменам український прапор з Бахмута

Натомість він отримав фрагмент американського прапора.

Зеленський подарував американським конгресменам український прапор з Бахмута
Фото: ЕРА/UPG

Наприкінці свого виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський подарував конгресменам український прапор військових ЗСУ з Бахмута.

““Вони (українські військові, - ред.) просили привезти цей прапор до вас, членів Палати представників та сенаторів. Тих, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть ухвалені, хай цей прапор буде з вами, леді та джентемельни. Цей прапор є символом нашої перемоги у цій війні”, – сказав Зеленський.

Він також ще раз подякував американцям за підтримку.

Президенту України натомість вручили фрагмент прапора США.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, триває візит президента України Володимира Зеленського до США, перший міжнародний візит з початку нападу Росії на Україну 24 лютого. Вже відбулася його спільна пресконференція з очільником американської нації Джо Байденом, під час якої він подякував Конгресу за підтримку.

У своєму виступі у Конгресі Зеленський заявив, що у росіян буде шанс бути вільними, якщо вони переможуть Кремль у своїх головах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також