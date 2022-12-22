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Данія виділить ще майже 43 мільйони доларів для посилення підтримки України

Данія далі підтримуватиме українців у фінансовій, військовій та гуманітарній сферах.

Данія виділить ще майже 43 мільйони доларів для посилення підтримки України
Якоб Еллеманн-Єнсен
Фото: ЕРА/UPG

Данія виділить ще майже 300 мільйонів крон або 43 мільйони доларів для посилення підтримки України

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони країни.

Кошти надходять із резерву Національного компромісу та мають бути передані до Міжнародного фонду для України (IFU) – міжнародної ініціативи  під керівництвом Великобританії.

“Боротьба України за свободу – це також наша і європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями в парламенті Данії вирішили пожертвувати додаткові 300 мільйонів датських крон в Україну”, – заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він додав, що Данія далі підтримуватиме українців у фінансовій, військовій та гуманітарній сферах.

Еллеманн-Єнсен зазначив, що у понеділок він віртуально зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, де наголосив на незмінній необхідності зовнішньої підтримки.

“Тому я радий, що Данія може зробити ще одну велику пожертву на боротьбу за свободу України”, – додав міністр.

Нагадаємо, Уряд Данії допомагає Миколаєву підготуватись до зими, зокрема відновити водопостачання.

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