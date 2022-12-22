Вони підбили підсумки 2022 року й окреслили плани на наступний рік.

Перша леді України Олена Зеленська та учасниці Саміту перших леді та джентльменів провели онлайн-зустріч.

Про це йдеться на сайті президента.

Вони підбили підсумки 2022 року й окреслили плани на наступний рік.

У зустрічі взяли участь: перша леді Франції Бріжит Макрон, перша леді Латвійської Республіки Андра Левіте, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, перша леді Ісландії Еліза Рейд, дружина Президента Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, дружина Премʼєр-міністра Бельгії Аннік Пендерс, перша леді Республіки Сербія Тамара Вучич, Дружина Премʼєр-міністра Бермудських островів Крістін Берт, перша леді Естонії Сір'є Каріс.Дружина Президента України подякувала колегам за підтримку нашої країни під час російського вторгнення.

Зеленська відзначила важливість проведення другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві в липні 2022 року.

“Другий Саміт подвоїв як кількість учасників – 23 перших леді, – так і кількість міжнародних спікерів – понад 40 осіб, серед яких були Президент Республіки Польща, Президент Європейської ради, генеральний директор ВООЗ, виконавча директорка ООН Жінки, єврокомісар з питань охорони здоров’я, зірки світового спорту й кінематографу та багато інших. Ми сумнівалися, чи проводити цей захід із міркувань безпеки. Але вас не зупинила російська загроза, і наше представництво навіть виявилося вдвічі більшим. На таке здатні лише друзі й однодумці. Дякую!”, – сказала перша леді України.

Зеленська акцентувала, що в межах Саміту вдалося зібрати 6,4 млн дол. США, що дало змогу закупити 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб МОЗ України.

Фото: Сайт президента

Під час онлайнзустрічі перші леді обговорили плани роботи на 2023 рік. Зокрема, Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміт у заходи міжнародних організацій і навпаки.

“Такі зустрічі в межах інших великих міжнародних подій додадуть нашій співпраці регулярності. Ми можемо разом проводити міжнародні події інших глобальних організацій: ГА ООН, G7, G20 тощо, – і самі представляти Саміт на їхніх полях”, – сказала вона.

Нагадаємо, Зеленська запропонувала створити світову мережу українських культурних центрів.