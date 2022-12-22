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Байден заявив, що Путін вже зазнав провалу

"Він знає, що не зможе окупувати всю Україну".

Байден заявив, що Путін вже зазнав провалу
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін вже зазнав провалу, оскільки знає, що не зможе окупувати всю Україну.

Про президент США Джо Байден заявив на спільній пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Байден підкреслив, що прихід Путіна українці не приймуть.

“Важливо, щоб Путін і всі інші бачили, що ми – я і президент Зеленський – об’єднані у тому, що Путін не досягне успіху. Ми (США, - ред.) зробимо все для того, щоб Україна досягла успіху”, – додав президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Байден також заявив під  час пресконференції, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну.

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