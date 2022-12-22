Байден заявив, що Путін вже зазнав провалу

Президент Росії Володимир Путін вже зазнав провалу, оскільки знає, що не зможе окупувати всю Україну.
Про президент США Джо Байден заявив на спільній пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Байден підкреслив, що прихід Путіна українці не приймуть.
“Важливо, щоб Путін і всі інші бачили, що ми – я і президент Зеленський – об’єднані у тому, що Путін не досягне успіху. Ми (США, - ред.) зробимо все для того, щоб Україна досягла успіху”, – додав президент Сполучених Штатів.
Нагадаємо, Байден також заявив під час пресконференції, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну.