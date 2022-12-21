За триста днів цієї війни Україна та США розпочали новий етап у своїх взаєминах.

Візит президента Зеленського в США став історичним як для України, так і для наших відносин з Америкою, для американського лідерства.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за результатами візиту до США.

“За триста днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом”, - сказав Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Він подякував Джо Байдену за щиру підтримку і розуміння України, а також за будівництво і підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку.

“Коли усі країни світу займають чітку позицію на захист міжнародного права, на мирну співпрацю і взаєморозуміння, це корисно для усіх країн – для України, для Сполучених Штатів”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG