Папа Франциск закликав молитись за мир для українців

Папа Римський Франциск наприкінці загальної аудієнції перед Різдвом закликав молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

Про це повідомляє Vatican News.

“А тепер, говорячи про дітей, згадаймо про багатьох дітей в Україні, що страждають, дуже страждають через цю війну. В це свято Бога, Який стає дитиною, пам’ятаймо про українських дітей”, - закликав Папа.

Він розповів, що коли зустрічався з дітьми з України, більшість з них не могла усміхнутися. Українські діти носять на собі тягар трагедії цієї війни, що є нелюдяною та суворою.

“Пам’ятаймо про український народ під час цього Різдва: без світла, без обігріву, без головних для виживання речей, і молімо Господа, щоби приніс їм мир настільки швидко, наскільки це можливо”, - наголосив понтифік.

Він також згадав про українських біженців у контексті звичаю залишати за святвечірним столом місце для неочікуваного гостя. “Цього року його займуть численні біженці з України, яким ви великодушно відчинили двері своїх домівок”, – зазначив Папа.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, зекономити на подарунках допомогти "стражденному народу України". Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон.