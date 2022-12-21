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Банк Латвії випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених боротьбі українців

Усі отримані кошти спрямують на допомогу Україні.

Банк Латвії випустив 8000 срібних колекційних монет, присвячених боротьбі українців
Фото: пресслужба ВРУ

Банк Латвії випустив 8000 срібних колекційних монет номіналом 5 євро, присвячених боротьбі українців за свободу та мир.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці України Ukraine.ua.

"З одного боку зображено голуба — символа миру. З іншого — слово "воля", яке в українській мові має кілька значень — воля, свобода, сила і рішучість. Українці вважають, що мир неможливий без свободи", - йдеться в дописі. 

Дизайн монети під час конкурсу представив український художник Сергій Майдуков.

Фото: Сергій Майдуков

Фото: Сергій Майдуков

У посольстві додали, що всі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу Україні. 

Нагадаємо, раніше банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. А у США випустили колекційну монету "Острів Зміїний".

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