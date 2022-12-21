У новому законопроєкті США щодо асигнувань 9 млрд передбачені на військову допомогу Україні

Американські законодавці з Демократичної партії розповіли деталі про призначення закладених у законопроєкт про фінансування уряду $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО. 9 млрд доларів мають піти на зброю, військове обладнання та підтримку розвідки, пише Washington Post.

"Ще 13,37 мільярда доларів виділено як економічна допомога, включно підтримку потреб енергетичної інфраструктури, яка останніми тижнями зазнала цілеспрямованої атаки з боку Росії", – зазначила газета.

Цей законопроєкт про фінансування уряду мають ухвалити до вечора пʼятниці, аби уникнути урядового колапсу.

Нагадаємо, у Конгресі США підготували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйонів. Документ включає 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих та інших подій.