У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
ГоловнаСвіт

У новому законопроєкті США щодо асигнувань 9 млрд передбачені на військову допомогу Україні

$13,37 млрд мають піти на економічну допомогу. 

У новому законопроєкті США щодо асигнувань 9 млрд передбачені на військову допомогу Україні

Американські законодавці з Демократичної партії розповіли деталі про призначення закладених у законопроєкт про фінансування уряду $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО. 9 млрд доларів мають піти на зброю, військове обладнання та підтримку розвідки, пише Washington Post

"Ще 13,37 мільярда доларів виділено як економічна допомога, включно підтримку потреб енергетичної інфраструктури, яка останніми тижнями зазнала цілеспрямованої атаки з боку Росії", – зазначила газета. 

Цей законопроєкт про фінансування уряду мають ухвалити до вечора пʼятниці, аби уникнути урядового колапсу. 

Нагадаємо, у Конгресі США підготували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйонів. Документ включає 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих та інших подій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також