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Конгрес США збирається виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні і союзникам по НАТО

Відповідна сума закладена в законопроєкт про фінансування уряду. 

Конгрес США збирається виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні і союзникам по НАТО
Фото: betterworldcampaign.org

У Конгресі США підготували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйонів державного фінансування. Документ включає 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих та інших подій, пише Reuters

Лідери Сенату та Палати представників мали на меті ухвалити законопроєкт і надіслати його президенту Джо Байдену до кінця тижня. Місяцями демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей слід витратити на військові та невійськові програми. 

За словами сенатора-демократа Патріка Ліхі, двопартійний проєкт закону про асигнування стосується багатьох питань, "від фінансування програм харчування та житлової допомоги до витрат на електроенергію вдома та доступності коледжу". 

Нагадаємо, цього тижня президент Джо Байден готується підписати оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачено 800 млн доларів безпекової допомоги Україні. Ця сума є на 500 млн більшою, ніж на початку цього року просив закласти Байден. 

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