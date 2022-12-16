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Сенат схвалив оборонний бюджет США-2023 з $800 млн для України

Законопроєкт має підписати президент Джо Байден.

Сенат схвалив оборонний бюджет США-2023 з $800 млн для України
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США схвалив 15 грудня законопроєкт з оборонним бюджетом на 858 млрд доларів, документ направили на підпис президенту Джо Байдену.

Про це пише The Hill.

“Закон про санкціонування національної оборони” (NDAA), був прийнятий переважною двопартійною більшістю, отримавши 83 голосів “за” і 11 – “проти”.

Проєкт передбачає на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж ніж президент Байден подавав у офіційному запиті до Конгресу. Міністерство оборони має отримати 817 мільярдів доларів, ще 30 мільярдів доларів передбачено для Міністерства енергетики.

Закон передбачає військову допомогу іншим країнам, зокрема 800 мільйонів доларів – на безпекову допомогу Україні.

Також 6 мільярдів доларів виділяється для Європейської ініціативи стримування – програму, розпочату в 2014 році після анексії Криму Росією для підвищення готовності американських військ у Європі до стримування подальшої агресії.

Нагадаємо, законопроєкт не є остаточним словом щодо витрат. Законодавчі акти про авторизацію, як і NDAA, лише створюють програми. Конгрес повинен ухвалити законопроєкти про асигнування, щоб надати уряду законні повноваження витрачати федеральні гроші.

Лідери Конгресу ще не узгодили законопроєкт про асигнування на наступний рік.

В оборонному бюджеті США на 2022 рік для України було закладено $300 млн. Однак сума військової допомоги Україні станом на зараз наближається до 20 млрд доларів – вона зросла через війну. 

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