​Російські космонавти не змогли вийти у відкритий космос через витік охолоджувача

На російському космічному кораблі "Союз", пристикованому до Міжнародної космічної станції, стався значний витік охолоджувальної рідини. Через це космонавти були змушені скасувати вихід у відкритий космос.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Американське аерокосмічне агентство NASA заявило про відсутність загрози для членів екіпажу МКС.

Російське агентство "Роскосмос" повідомило, що вихід до космосу Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна було скасовано після спрацювання сигналізатора однієї із систем діагностики корабля. Вихід було заплановано на середу.

"НАСА та “Роскосмос” продовжать спільну роботу щодо визначення подальших дій після проведення аналізу. Члени екіпажу на борту космічної станції перебувають у безпеці, і їм нічого не загрожувало під час витоку", - зазначили в NASA.

Нагадаємо, 1 травня Роскосмос заявив про припинення роботи Росії на Міжнародній космічній станції.

Наприкінці липня 2021 року МКС тимчасово вийшла з ладу через несправність пристикованого російського модуля "Наука". Через три години після стикування двигуни модуля увімкнулися, а саму станцію почало хаотично хитати. За даними NASA, аварія трапилася під час того, як диспетчери в Москві виконували процедури "реконфігурації" після стикування. В "Роскосмосі" списали на збій програмного забезпечення.

У серпні 2018 року на МКС виявили витоки повітря. Екіпаж установив, що причиною стала мікротріщина у відсіку космічного корабля "Союз МС-09". Спочатку причиною появи тріщини називали влучення метеорита, а також - що обшивку навмисно просвердлили американські астронавти.

Але з'ясувалося, що причина - в недбалості під час складанні корпуса. Співробітник, який допустив недбалість, побачивши помилку, заклав тріщину клеєм. Тому мікротріщину не виявили під час перевірки космічного корабля перед запуском, і вона не давалася взнаки в перші два місяці орбітального польоту.

У серпні 2019 року осійський космічний корабель з роботом "Федір" на борту не зміг зістикуватися з МКС.

Як повідомлялося, NASA запропонувало "Роскосмосу" продовжити експлуатацію МКС до 2030 року.