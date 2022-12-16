Заступник голови Верховного суду Норвегії звинуватив свою дружину з України у спробі його отруїти

Вона натомість заявляє про його СМС з підтримкою Росії у війні проти України.

Найстарший суддя Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой звинуватив свою дружину з Україну у спробі його отруєння через фінансові причини.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Dagbladet.

Видання зазначає, що Скогхой є заступником голови Верховного суду Норвегії. Очікується, що він у майбутньому зможе посісти посаду голови, що зробить його четвертою людиною в країні за обсягом повноважень після короля, глави парламенту й прем'єр-міністра.

На початку грудня Скогхой розповів кільком норвезьким ЗМІ про його госпіталізацію у жовтні із симптомами отруєння. Аналіз крові виявив сліди знеболювального, яке він, як стверджує, не вживав із 2001 року.

Суддя пояснив, що єдиним поясненням є те, що його зумисне отруїли. На його думку, це була його дружина, з якою він познайомився на сайті знайомств у 2018 році. Після того, як Скогхой сказав дружині про це, вона начебто втекла й перестала виходити на зв’язок.

Але сама 41-річна Наталя в коментарі Dagbladet заперечує звинувачення Скогхоя й стверджує, що в того були свої мотиви надати розголосу його випадку з нібито отруєнням.

Фото: Aleksander Andersen/NTB

“Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато”;

“Люди з України – з пекла!”;

“Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!”.

Так, з жовтня норвезький суддя писав дружині повідомлення, в яких підтримував російську агресію проти України. Зокрема, такі повідомлення Скогхой надіслав 17 листопада з перервою в кілька годин:

Скогхой підтвердив, що справді надсилав ці повідомлення, але стверджує, що робив це в стані “відчайдушної злості”, коли в його організмі все ще була нібито отрута.

“Звісно, повідомлення не відображають мого ставлення до українців. Вони написані чоловіком, який нездужав і був не в собі”, – заявив він, додавши, що лише зараз повністю відновився після того, як потрапив у лікарню.

Наразі справу про нібито отруєння Скогхоя розслідує норвезька поліція. У ній суддя є потерпілим, але поліція не підтвердила чи були висунуті звинувачення щодо когось.

Наталя Скогхой заявила Dagbladet, що сама готується подати до суду на чоловіка, аби він “відповів за неправдиву інформацію, яку розповів ЗМІ”.

Нагадаємо, у Польщі в центрі "Бандероза", де мешкають українські біженці, сталося масове отруєння. Госпіталізованими залишаються шестеро людей.