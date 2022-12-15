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У російському Ангарську стався вибух на нафтокомбінаті, є загиблі

Площа пожежі склала 2,5 тисячі квадратних метрів.

У російському Ангарську стався вибух на нафтокомбінаті, є загиблі
Ілюстративне фото

В Ангарську, що в Іркутській області Росії, стався вибух і пожежа на нафтопереробному заводі. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби МНС РФ та росЗМІ.

Влада Іркутської області повідомляє про двох загиблих і двох постраждалих робітників комбінату. ЗМІ пишуть, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

Площа пожежі склала 2,5 тисячі квадратних метрів.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стала загазованість систем технологічної установки. За словами робітників ТЕЦ-9, в будівлі біля палаючої нафтоустановки відлетіли стелі, вибило вікна.

У мережі опублікували відео моменту вибуху.

Нагадаємо, пожежі на нафтобазах у Росії цього року траплялися вже декілька разів. Зокрема, під Нижнім Новгородом у березні та біля Брянська у квітні. В Бєлгородській області нафтобаза палала і в жовтні. 

У листопаді в Орловській області РФ стався вибух на нафтобазі. Губернатор заявив про "підрив безпілотником".

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