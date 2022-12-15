Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ

Кремль заявив, що американські системи протиракетної оборони “Patriot” будуть “законною ціллю” для російських ударів по Україні, якщо Сполучені Штати дозволять їх поставити для підтримки Києва.

Про це пише Reuters.

Patriot вважається однією з найдосконаліших систем протиповітряної оборони США, зокрема проти літаків, крилатих і балістичних ракет. Зазвичай системи включають пускові установки разом із радаром та іншими транспортними засобами підтримки.

У посольстві Росії у Вашингтоні заявили, що “запропонована передача є провокаційною і може призвести до непередбачуваних наслідків”.

Нагадаємо, США завершують підготовку планів щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot в Україну, а про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

Рішення ще має затвердити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.