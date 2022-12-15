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РФ розповсюджує фейк про те, що українські студенти отримують повістки до армії

Також є фейк, що українські танкісти навмисно виводять із ладу машини.

РФ розповсюджує фейк про те, що українські студенти отримують повістки до армії
Фото: dnipro.tv

Telegram-канали ворога розповсюджують фейк, що “українські студенти почали отримувати повістки на службу до армії”.

“Дівчина, яка навчається на Черкащині, отримала повістку, незважаючи на те, що вона студентка”, однак така інформація не відповідає дійсності”, – зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Видання Niezależny dziennik polityczny поширило дезінформацію, що “Захід України все одно відійде до Польщі, а про це домовилися Дуда і Зеленський”. 

“Повернені землі будуть компенсацією за допомогу режиму Зеленського, а також за притулок для біженців і за всі поразки української ППО в Польщі”, – йдеться у повідомленні видання.

Луганський колаборант А Марочко розповсюдив фейк, що українські танкісти навмисно виводять із ладу машини, щоб не потрапляти на лінію бойового зіткнення. “Знову почалися випадки, коли бронетанкові групи просто відмовляються виконувати накази на (Бахмутському) напрямку… вони зливають паливо, мастило, «хімічать» з пальцями на гусеницях”, – заявив він.

Нагадаємо, ворожі Telegram-канали дезінформують, що “війська РФ рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області”.

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