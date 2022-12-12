Масовані обстріли триватимуть, доки Україна коїть “диверсії” у РФ: нова маніпуляція пропагандистів

Нове виправдання придумали собі пропагандисти Кремля, що пояснити регулярні масовані удари по Україні, які тривають з 10 жовтня. Цього разу вони вирішили сконцентрувати свою увагу на вибухах 5 грудня на аеродромах в Саратовській та Рязанській областях, де були пошкоджені стратегічні бомбардувальники.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Україна не підтвердила і не спростувала свою причетність до цього, тим паче, що офіційно такої зброї у ЗСУ, яка могла б здійснювати атаки на відстань 500-700 км від кордону, немає. Найбільшим натяком став лише жарт радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка у соцмережах. А ось Міноборони РФ заявило, що саме Україна атакувала аеродроми своїми безпілотниками.

У цей день Росія намагалася завдати масований удар по Україні крилатими ракетами - сумарно близько 70 штук були випущені. Російські медіа опублікували ряд новин із заголовками по типу “Відповідь за диверсії? Нова порція ракет полетіла на Україну”. Таким чином вони натякають, що російська атака стала “покаранням” за вибухи в тилу Росії.

Однак російські обстріли не можна цим виправдати. По-перше, їхня регулярність залежить від підготовки РФ - щоразу (10 жовтня, 22 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада, 5 грудня) загарбникам потрібен мінімум тиждень. Про це наголошував начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, а також The Insider, Bellingcat і Der Spiegel у своїх розслідуваннях.

Крім того, багато чого залежить від погоди. У зимовий період БПЛА Shahed-136, які часто атакують Україну разом з ракетами, можуть функціонувати неправильно через обмерзання, вологість та вітер.

Також росіяни завдавали ударів і без “провокативних” вчинків з боку України, які нібито могли спонукати “мститися”. Слова про удари у відповідь - це лише прикриття. І окрім того, це можуть підтвердити випадки в Сирії в 2015-2017 роках, коли той самий Суровікін, який зараз очолює вторгнення в Україну, обстрілював міста.