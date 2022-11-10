У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg

При цьому Кремль "не горить бажанням асоціювати президента з поразками на фронті".

Президент Російської Федерації Володимир Путін втрачає можливість змінити невдалий перебіг військового вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg у матеріалі "У Путіна закінчуються варіанти щодо України".

Зазначається, що про це свідчать кілька подій, які сталися останніми днями.

Перше: наказ російських військових відступити на лівий берег Дніпра на Херсонщині – це, як пише видання, є серйозною невдачею на полі бою.

Друге: рішення Путіна не їхати на саміт "Великої двадцятки", що відбудеться наступного тижня в Індонезії. Відмова від цієї поїздки, на думку Bloomberg, показує, що дипломатичний вплив російського диктатора зменшується.

При цьому, видання відзначає, що сам Путін не був присутній на телевізійній нараді, коли його міністр оборони Шойгу та головнокомандувач окупаційних військ Суровікін оголосили про виведення військ.

"Кремль не горить бажанням асоціювати президента з поразками, які суперечать його заяві про "приєднання Херсона та трьох інших українських територій назавжди", – пише Bloomberg.

Щодо участі в саміті G20, то Путін ризикує зіткнутися із жорсткою критикою за вторгнення в Україну з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів. Bloomberg зазначає, що президент РФ міг розраховувати на дипломатичну підтримку лідера Китаю Сі Цзіньпіна або прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, але обидва вони минулого тижня також висловили невдоволення Росією: Сі Цзіньпін застеріг від будь-якого застосування ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко дав зрозуміти в Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну нестабільність.

"Поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і попросити миру, але його простір для маневру все одно звужується", – резюмує Bloomberg.

Нагадаємо, 4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни потенційно готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.

Про те, які ще назви вигадують російські окупанти для своїх поразок, крім "жестів доброї волі", читайте в матеріалі LB.ua.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припустив, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.