Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту

Один із окупантів, дізнавшись, що ДШВ заходять у населений пункт, вирішив скоїти суїцид.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських загарбників та визволили черговий український населений пункт.

Відповідне відео опублікували на сторінці у фейсбук Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ролик 18+).

За даними Генштабу Збройних сил України, один із окупантів, дізнавшись про захід в населений пункт українських десантників, вирішив покінчити життя самогубством.

"Це свідчить, що російська пропаганда працює у вірному напрямку, залякуючи різними байками своїх громадян", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку з 1 жовтня Збройні сили України просунулися у глибину оборони ворога на 36,5 км. Тільки за 9 листопада українські оборонці звільнили 12 населених пунктів.