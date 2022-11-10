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Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту

Один із окупантів, дізнавшись, що ДШВ заходять у населений пункт, вирішив скоїти суїцид.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських загарбників та визволили черговий український населений пункт.

Відповідне відео опублікували на сторінці у фейсбук Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ролик 18+). 

За даними Генштабу Збройних сил України, один із окупантів, дізнавшись про захід в населений пункт українських десантників, вирішив покінчити життя самогубством.

"Це свідчить, що російська пропаганда працює у вірному напрямку, залякуючи різними байками своїх громадян", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, на Херсонському напрямку з 1 жовтня Збройні сили України просунулися у глибину оборони ворога на 36,5 км. Тільки за 9 листопада українські оборонці звільнили 12 населених пунктів. 

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