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ДБР повідомило про підозру у державній зраді експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ

Після вторгнення РФ до України та захоплення Маріуполя чоловік добровільно почав працювати на окупантів.

ДБР повідомило про підозру у державній зраді експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ
Фото: РБК

Повідомлено про підозру колишньому працівнику центру первинної професійної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України та захоплення Маріуполя чоловік добровільно почав працювати на окупантів.

"Педагог урочисто присягнув на вірність агресору, але окупаційна адміністрація Маріуполя замість університету відправила його забезпечувати безпеку дорожнього руху до так званого ГАІ МВД «ДНР»", – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, восьмеро колишніх правоохоронців з Херсонщини підозрюються у роботі на ворога. За процесуального керівництва Офісу генпрокурора їм інкриміновано державну зраду.

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