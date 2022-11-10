Росія втратила загиблими й пораненими "значно більше" 100 000 військових, – генерал США

Він припускає, що серед українських захисників було поранено і убито приблизно таку ж кількість.

Кількість військових втрат у війні Росії проти українців приблизно складає 200 000. Йдеться про спільне число загиблих і поранених: і українців, і окупантів. Про відповідну заяву начальника Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі пише Washington Post із посиланням на агентство Reuters.

За його словами, "значно більше" 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни. Він припускає, що і Україна, ймовірно, має подібну кількість загиблих і поранених, сказав Міллі на Економічному клубу Нью-Йорка.

Він також зазначив, що повне виведення російських військ з українського міста Херсон може зайняти тижні, і що зимові місяці можуть дати можливість для переговорів між Києвом і Москвою.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабої війни було ліквідовано 78,6 тисяч окупантів. Йдеться саме про загиблих – дані про поранених не наводяться.