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У Києві відбулась акція, присвячена пам’яті активіста і воїна Сергія Федорівського

Він загинув на Харківщині у квітні.

У Києві відбулась акція, присвячена пам’яті активіста і воїна Сергія Федорівського
Фото: Макс Требухов

Сьогодні у Києві на Алеї героїв Небесної сотні відбулася акція, присвячена пам’яті активіста, громадського діяча і захисника України Сергія Федорівського.

Учасники акції вивісили пам'ятний банер "Сергію, Київ і вся Україна назавжди в боргу перед тобою" і запалили фаєри на його День народження.

Фото: Макс Требухов

Сергій Федорівський з 2014 року добровольцем брав участь в російсько-українській війні. Був нагороджений нагрудним знаком "Залізний хрест" та медаллю "За жертовність і любов до України". Він пройшов навчання в Національній гвардії України, поїхав на Донбас у складі 5-го батальйону ДУК ПС. Пізніше перевівся до МДБ "Госпітальєри", а згодом – до 8-го батальйону УДА "Аратта".

Фото: Макс Требухов

З початку повномасштабного вторгнення Сергій приєднався до 206-ї бригади ТРО і боронив Київщину, а після цього перевівся у 112 бригаду та поїхав визволяти Харківщину. 13 квітня 2022 року зник безвісти.

Фото: Макс Требухов

У цивільному житті Сергій долучався до діяльності ГР "Відсіч", спільноти "Мова об'єднує", Руху опору капітуляції, щоб захищати українську мову та культуру від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Разом з ГО "Доступно.UA" перевіряв пристосованість інфраструктури до пересування різних категорій населення. Брав участь в проєктах Veteran Hub.

Сергій Федорівський не толерував несправедливість, тому часто відвідував судові засідання: Справа Стерненка, Справа Шеремета (підтримував А. Антоненка, Я. Дугарь, Ю. Кузьменко), Справа Стуса (підтримував автора книги Вахтанга Кіпіані).

Фото: Макс Требухов

Тіло Сергія Федорівського знайшли 26 жовтня на Харківщині у братському похованні солдатів ЗСУ. Його опізнали завдяки документам, які виявили біля тіла.

Нагадаємо, 26 жовтня правоохоронці розпочали ексгумацію масового поховання українських військових у Харківській області. Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, росіяни збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму і засипали. Потім місце поховання зрівняли танками.

 

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