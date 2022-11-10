​На початок листопада окупанти мобілізували 270 тисяч осіб із запланованих 300 тисяч, – Маляр

Мобілізовані у РФ не проходять підготовку для бойових дій та не забезпечені казармами і речовим майном.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Російська Федерація продовжує так звану часткову мобілізацію. За наявною у нас інформацією, станом на першу декаду листопада призвано понад 270 тисяч осіб з 300 тисяч запланованих”, – заявила вона.

Маляр наголосила, що мобілізовані російські загарбники не забезпечуються елементарними речами.

“Зберігаються проблеми з відсутністю достатньої кількості казарм, житлового фонду, матеріальної бази та речового майна для забезпечення мобілізованого складу. А також інструкторів для належної підготовки бойових дій”, – додала заступниця міністра.

Ганна Маляр повідомила, що лише за останній тиждень (з 2 по 9 листопада) для Збройних сил передано понад 4 тис. одиниць бронежилетів, 6 тис. шоломів, понад 26 тис. пар зимового взуття. Також військові забезпечується іншою зимовою формою.

“Лише за тиждень прийнято на облік понад 70 тис. зимових курток, передано понад 66 тис. зимових штанів, понад 142 тис. зимових шапок”, – сказала вона.

Резерв по засобах індивідуального бронезахисту складає близько 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів.

Нагадаємо, обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йшли з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.