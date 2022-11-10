Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

​На початок листопада окупанти мобілізували 270 тисяч осіб із запланованих 300 тисяч, – Маляр

Росія продовжує так звану часткову мобілізацію.

​На початок листопада окупанти мобілізували 270 тисяч осіб із запланованих 300 тисяч, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Мобілізовані у РФ не проходять підготовку для бойових дій та не забезпечені казармами і речовим майном.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

Російська Федерація продовжує так звану часткову мобілізацію. За наявною у нас інформацією, станом на першу декаду листопада призвано понад 270 тисяч осіб з 300 тисяч запланованих”, – заявила вона.

Маляр наголосила, що мобілізовані російські загарбники не забезпечуються елементарними речами.

“Зберігаються проблеми з відсутністю достатньої кількості казарм, житлового фонду, матеріальної бази та речового майна для забезпечення мобілізованого складу. А також інструкторів для належної підготовки бойових дій”, – додала заступниця міністра.

 

Ганна Маляр повідомила, що лише за останній тиждень (з 2 по 9 листопада) для Збройних сил передано понад 4 тис. одиниць бронежилетів, 6 тис. шоломів, понад 26 тис. пар зимового взуття. Також військові забезпечується іншою зимовою формою.

“Лише за тиждень прийнято на облік понад 70 тис. зимових курток, передано понад 66 тис. зимових штанів, понад 142 тис. зимових шапок”, – сказала вона.

Резерв по засобах індивідуального бронезахисту складає близько 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів.

Нагадаємо, обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йшли з селища Красноріченське на Луганщині до прикордонного російського міста Валуйки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також