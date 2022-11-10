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Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат наших активних дій, – Генштаб

Генштаб на даний час не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ.

Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат наших активних дій, – Генштаб
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Так само, як ворог виходив з Київської і Харківської областей та острова Зміїний, ймовірний вихід з Херсона – результат наших активних дій. 

Про це заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив на брифінгу.

На Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника, порушили його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі. Генштаб на даний час не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ. Наступальна операція йде за планом. 

Станом на 10 листопада різких змін у оперативно-стратегічній ситуації не відбулося.  

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на окупації України та геноциді українців.

Інтенсивність ракетнів ударів зменшилася, але ворог продовжує тактику терору цивільного населення України. Росіяни намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру.

Попри публчні заяви, призована мобілізація триває. В деяких регіонах роздаються повістки, підприємства зобовʼязують формувати мобілізаційні резерви. Для поповнення втрат озброєння росіяни намагаються залучати Іран, Північну Корею та Білорусь. 

Угруповання сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю. У Луганській області підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках на відстань до двох кілометрах.

Сили оборони України продовжують активні дії і в Херсонській та Миколаївській областях. Громов наголосив, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальна робота наших воїнів. 

Як відомо, учора міністр оборони окупантів Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Херсон – єдиний обласний центр, який росіянам вдалося окупувати з 24 лютого 2022 – розташовано на правому березі. 

Шойгу назвав відевдення "маневром військ". 

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