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Близько мільярда гривень необхідно на відновлення наукових установ після війни, – НАН України

Ця оцінка приблизна, оскільки складно встановити ступінь пошкоджень на тимчасово окупованих територіях. 

На відновлення пошкоджених через війну наукових установ в Україні вже потрібно близько мільярда гривень. 

Про це повідомив віцепрезидент Національної академії наук України Сергій Пирожков у ефірі телемарафону

"400 млн – те, що зруйновано обладнання, і 500 млн для того, щоб його відновити. Це біля мільярду, і це дуже приблизно оцінки, тому що є наші установи на окупованих територіях", – повідомив віцепрезидент НАН. 

З 24 лютого 10% українських науковиців виїхали за кордон, ще 7% – переїхали в західні регіони. 

Окупанти не тільки нищили обстрілами наукові установи, зокрема обсерваторій, а й розкрадали обладнання та вивозили його. 

Нагадаємо, навесні окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин. Він розташовувався в Харкові. 

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