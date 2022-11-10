Близько мільярда гривень необхідно на відновлення наукових установ після війни, – НАН України

Ця оцінка приблизна, оскільки складно встановити ступінь пошкоджень на тимчасово окупованих територіях.

На відновлення пошкоджених через війну наукових установ в Україні вже потрібно близько мільярда гривень.

Про це повідомив віцепрезидент Національної академії наук України Сергій Пирожков у ефірі телемарафону.

"400 млн – те, що зруйновано обладнання, і 500 млн для того, щоб його відновити. Це біля мільярду, і це дуже приблизно оцінки, тому що є наші установи на окупованих територіях", – повідомив віцепрезидент НАН.

З 24 лютого 10% українських науковиців виїхали за кордон, ще 7% – переїхали в західні регіони.

Окупанти не тільки нищили обстрілами наукові установи, зокрема обсерваторій, а й розкрадали обладнання та вивозили його.

Нагадаємо, навесні окупанти знищили єдиний в Україні генетичний банк рослин. Він розташовувався в Харкові.