Виявлено тіла ще п’ятьох загиблих під час окупації жителів Донеччини

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У середу, 9 листопада, росіяни вбили трьох людей у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 9 листопада стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: двох – у Бахмуті та одного – у Павлівці”, – йдеться у дописі.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох людей, убитих росіянами під час окупації – у Яровій.

Ще 12 людей в області отримали поранення.

Нагадаємо, 7 листопада виявили тіла чотирьох цивільних, вбитих росіянами під час окупації на Донбасі.