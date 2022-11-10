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Окупанти припинили “евакуацію” жителів Херсона – люди не хочуть їхати з міста

Окупаційна влада не видає зарплати і соціальні виплати. 

Окупанти припинили “евакуацію” жителів Херсона – люди не хочуть їхати з міста

Російські військові припинили примусову “евакуацію” людей з Херсона.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада Херсона припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат мешканцям міста.

 

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.

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