Окупанти припинили “евакуацію” жителів Херсона – люди не хочуть їхати з міста

Окупаційна влада не видає зарплати і соціальні виплати.

Російські військові припинили примусову “евакуацію” людей з Херсона.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада Херсона припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат мешканцям міста.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.