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На півдні ліквідовано 125 окупантів та склад з боєприпасами ворога

Ракетно-артилерійсьікі підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань.

На півдні ліквідовано 125 окупантів та склад з боєприпасами ворога

На півдні українська авіація відпрацювала за добу 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”

Ракетно-артилерійсьікі підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Ворожі втрати за бойовий день складають: 

  • 125 рашистів, 
  • три танки, 
  • п’ять одиниць авто-бронетехніки,
  • склад з боєприпасами в Бериславському районі. 

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, за 7 листопада ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.

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