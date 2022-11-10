На півдні ліквідовано 125 окупантів та склад з боєприпасами ворога

На півдні українська авіація відпрацювала за добу 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійсьікі підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Ворожі втрати за бойовий день складають:

125 рашистів,

три танки,

п’ять одиниць авто-бронетехніки,

склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, за 7 листопада ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.