На півдні ліквідовано 125 окупантів та склад з боєприпасами ворога

На півдні українська авіація відпрацювала за добу 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійсьікі підрозділи виконали понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колонні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.
Ворожі втрати за бойовий день складають:
- 125 рашистів,
- три танки,
- п’ять одиниць авто-бронетехніки,
- склад з боєприпасами в Бериславському районі.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, за 7 листопада ЗСУ знищили ще 780 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 77 950 військових.