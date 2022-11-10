Росія продовжує маніпулювати заявами про “брудну бомбу”, – ЦПД

“Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби”.

Представник делегації Росії на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що “Росія очікує від МАГАТЕ продовження моніторингу об’єктів України щодо створення “брудної бомби”.

“Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби”, – цитує маніпуляцію Центр протидії дезінформації при РНБО.

Посол РФ у США Анатолій Антонов зазначає: “заяви США про армагеддон, що наближається, безпідставні і мають на меті налаштувати якнайбільше країн проти Росії”.

Він дезінформує, що “РФ нікому не погрожує ядерною зброєю та прагне запобігти розвитку ситуації за неконтрольованим сценарієм”.

У мережі розповсюджено фейк із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху. “Однак це не відповідає дійсності, оскільки після опрацювання фото програмою з визначення фоторедагування, виявлено, що на світлині прапор Третього Рейху з’явився на місці прапора Ізраїлю”, – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, російські посадовці продовжують маніпулювати інформацією про перемовини.