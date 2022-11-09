Головне за день. Середа, 9 листопада

"Маневр" окупантів у Херсоні, переформатування Кабміну, 18 млрд євро від Єврокомісії, обшуки на Кременчуцькому НПЗ, "загибель в ДТП" колаборанта Стремоусова. Яким запам’ятається 259-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала по ворогу 4 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.

Противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 9 листопада – в нашій новині.

Сьогодні ввечері російські окупанти заявили, що збираються "відводити війська" з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон розташовано на правому березі.

Відповідну заяву про "відвід" міністра оборони Сергія Шойгу цитували російські медіа.

За даними пропагандистів, куратор війни Суровікін "запропонував організувати оборону" по ріці Дніпро. Шойгу нібито "доручив приступити до відведення військ, перекинути сили і техніку за Дніпро". Він додав, що "маневр військ" буде здійснено найближчим часом.

За словами Суровікіна, "Херсон і прилеглі населені пункти не можуть отримувати постачання" від окупантів.

Росіяни і раніше пояснювали відступ "перегрупуванням" та подібними завуальованими формулюваннями.

В Україні переформатують Кабінет міністрів. Запланована поява Центру уряду, який підпорядковуватиметься премʼєр-міністру, також обʼєднають деякі міністерства.

За даними ZN.ua, відповідної згоди було досягнуто на нараді в президента України Володимира Зеленського за участі голови уряду, віцепремʼєрів та кількох міністрів. На цій нараді узгодили концепцію побудови Кабміну.

"У новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20", – зазначили журналісти.

Які плануються зміни – в нашій новині.

Нагадаємо, перша інформація про можливі обʼєднання міністерств почала ширитися на тлі зміни голови НАК "Нафтогаз України" з Юрія Вітренка на Олексія Чернишова, який очолював Мінрегіон. Тоді джерела LB.ua говорили, що в уряді думають над обʼєднанням міністерства розвитку громад і територій та міністерства інфраструктури.

У середу, 9 листопада, Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро.

"Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування України у 2023 році", – повідомив у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс додав, що інструмент фінансування складатиметься з довгострокових позик "на дуже вигідних умовах і становитиме 18 млрд євро в рамках непохитної підтримки Євросоюзом України".

СБУ прийшла з обшуками на Кременчуцький НПЗ, який мають передати державі. Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані.

"Днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта»", – нагадують у СБУ.

Наразі співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджмента компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Більше інформації – в нашій новині.

Російські пропагандистські ресурси заявили про "загибель у ДТП" в Генічеську херсонського колаборанта, так званого заступника голови окупаційної військової адміністрації Кирила Стремоусова.

Стремоусов ще вранці 9 листопада публікував на своєму каналі в Телеграм відео про "ситуацію в Херсонській області", де говорив про "повний контроль російських військових".

У коментарі Суспільному перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена. Можливе інсценування.

Підозра в державній зраді була оголошена Стремоусову ще навесні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!