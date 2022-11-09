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Квитки на поїзд Київ - Варшава будуть продаватись повністю в онлайні

Таке рішення було прийнято, щоб завадити спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Квитки на поїзд Київ - Варшава будуть продаватись повністю в онлайні
Фото: Міністерство інфраструктури України

Від завтра, 10 листопада, Укрзалізниця переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ - Варшава. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі)”, - розповіли в Укрзалізниці.

В пресслужбі перевізника зазначили, що шахраї не лише перепродають квитки, але й були виявлені випадки підроблених проїзних документів.

Продаж квитків онлайн з Києва до Варшави та в зворотному напрямку  відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Квитки на цей напрямок, придбані онлайн, можна повернути лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Таким чином можна припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані “боти”, а потім обмін їх на іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. 

Відповідно, при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх в онлайн-каналі.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ - Варшава - Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення. 

При цьому бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись IT-системою Укрзалізниці автоматично та незворотно.

Нагадаємо, “Потяг до перемоги” курсує з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.

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