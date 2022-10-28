У листопаді “Потяг до перемоги” почне курсувати до Молдови

“Потяг до перемоги” два місяці подорожував усіма регіонами України.

“Потяг до перемоги” курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Потяг вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно відправлення о 17:45 та прибуття до Києва об 11:48.

Вагони “Потягу до перемоги” розписані українськими митцями, він протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України. Також там проводив спеціальний брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, в суботу, 29 жовтня, та в неділю, 30 жовтня, в Києві відбудеться закриття сезону-2022 дитячої залізниці.