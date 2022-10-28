У Києві підключено до опалення 60% житлового фонду - Кличко

Будинки ОСББ та ЖБК не поспішають вмикати опалення.

В Києві триває запуск централізованої системи опалення. На сьогодні у Києві підключено до опалення близько 60% усього житлового фонду

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Місто, за технологічним графіком, запускає централізовану систему опалення, щоб максимально економити електрику, щоб люди зменшили використання електрообігрівачів “, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Уточнюється, що зараз до опалення підключені близько 80% житлових будинків, що обслуговують комунальні керуючі компанії. У будинках ОСББ, ЖБК, інвестиційних цей показник становить поки 20%. Багато правлінь таких будинків відклали початок опалювального сезону до 1 листопада.

В КМДА зазначили, що столиця придбала резервне паливо та на 10% збільшила потужності міських аварійно-рятувальних служб для оперативної ліквідації аварій. Також на випадок надзвичайних ситуацій розроблені плани реагування.

Як раніше повідомлялось, дефіцит електроенергії в Києві сподіваються усунути впродовж 2-3 тижнів. Наразі дефіцит коливається в межах 20-50%, тож система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі.