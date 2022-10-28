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Канада почала доставляти броньовані автомобілі в Україну

Автомобілі були обіцяні Канадою влітку.

Канада почала доставляти броньовані автомобілі в Україну
Фото: EPA/UPG

Україна має отримати від Канади майже чотири десятки сучасних броньованих автомобілів упродовж місяця. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил”, - повідомив Трюдо.

В офісі Трюдо уточнили, що на транспортування всіх автомобілів знадобиться близько місяця.

Також Трюдо наголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну в її війні з РФ.

Нагадаємо, уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям України підготуватися до зими

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