Канада почала доставляти броньовані автомобілі в Україну

Україна має отримати від Канади майже чотири десятки сучасних броньованих автомобілів упродовж місяця.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил”, - повідомив Трюдо.

В офісі Трюдо уточнили, що на транспортування всіх автомобілів знадобиться близько місяця.

Також Трюдо наголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну в її війні з РФ.

Нагадаємо, уряд Канади готує гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям України підготуватися до зими.