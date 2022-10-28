Українська авіація уразила 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, - Генштаб

Ракетні війська та артилерія завдали ударів по пункту управління окупантів, а також 6 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та чотирьох складах із боєприпасами.

Авіація Сил оборони цієї доби завдала 24 удари по позиціях росіян. Було підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти рашистів.

Тим часом загарбники завдали три ракетні та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під обстріли окупаційних військ потрапили райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 28 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області; на Слобожанському вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця; на Куп’янському та Лиманському рашисти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

та рашисти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка; на Бахмутському окупанти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

окупанти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ; на Авдіївському вороги завдали ударів із танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе;

вороги завдали ударів із танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе; на Новопавлівському та Запорізькому ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення;

та ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення; на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Росіяни продовжують інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснили до 30 вильотів БпЛА різних типів.

Нагадаємо, вчора українські захисники ліквідували 480 окупантів, літак і два вертольоти.

На Херсонщині ЗСУ знищили два склади з боєприпасами та ангар із технікою ворога.