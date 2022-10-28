За добу ліквідовано 480 окупантів літак і два вертольоти, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали 69700 осіб. За минулу добу ліквідовано 480 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Підрахунки уточнюються.
Інші втрати:
- танків – 2640 (+9)
- бойових броньованих машин – 5378 (+14)
- артилерійських систем – 1698 (+8)
- РСЗВ/MLRS – (+0)
- засоби ППО – 192 (+0)
- літаків – 272 (+1)
- гелікоптерів – 251 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3)
- крилаті ракети – 351 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10)
- спеціальна техніка – 151 (+1)
Нагадаємо, за даними Генштабу, на правобережжя Херсонської області прибули до 1000 нових мобілізованих росіян. Вони вирішили оселитися в залишених українцями будинках.