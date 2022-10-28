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За добу ліквідовано 480 окупантів літак і два вертольоти, – Генштаб

Також у ворога поменшало техніки. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали 69700 осіб. За минулу добу ліквідовано 480 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Підрахунки уточнюються. 

Інші втрати: 

  • танків – 2640 (+9) 
  • бойових броньованих машин – 5378 (+14)
  • артилерійських систем – 1698 (+8)
  • РСЗВ/MLRS – (+0)
  • засоби ППО – 192 (+0)
  • літаків – 272 (+1) 
  • гелікоптерів – 251 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3)
  • крилаті ракети – 351 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10)
  • спеціальна техніка – 151 (+1)

Нагадаємо, за даними Генштабу, на правобережжя Херсонської області прибули до 1000 нових мобілізованих росіян. Вони вирішили оселитися в залишених українцями будинках. 

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