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У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів

Напоготові залишаються 24 “Калібри”.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”

Напоготові залишаються 24 “Калібри”, розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі.

“Окупанти продовжують наносити ракетно-артилерійські удари по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, вчора у штормовому Чорному морі перебувало корабельне угруповання ворожого флоту з девʼяти кораблів. Серед них були один великий десантний корабель та три ракетоносії, з яких два – підводні. Напоготові до використання 16 “Калібрів”.

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