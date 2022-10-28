У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Напоготові залишаються 24 “Калібри”, розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі.

“Окупанти продовжують наносити ракетно-артилерійські удари по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких”, – зазначили в ОК.