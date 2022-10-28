Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"

Про війну проти України він не шкодує.

Президент Росії Володимир Путін не шкодує про війну проти України. Він також сказав, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", "йде за планом".

Про це пише Reuters.

Путін, виступаючи на конференції в Москві 27 жовтня, оголосив знайомий перелік претензій до “наших західних опонентів” і заявив, що домінування Заходу у світових справах добігає кінця.

Президент окупантів звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні та в “небезпечній, кривавій та брудній грі”, яка сіє хаос у всьому світі. Він наполягає, що Заходу доведеться говорити з Росією та іншими великими державами про майбутнє світу.

“Ми стоїмо на історичному рубежі: попереду, ймовірно, найнебезпечніше, непередбачуване і, водночас, важливе десятиліття після закінчення Другої світової війни”, – сказав Путін.

На запитання, чи були розчарування протягом року, Путін відповів: “Ні”. Він заявив, що завжди думає про загиблих росіян в Україні, однак про невдачі Росії на полі бою протягом останніх місяців не згадав.

На запитання, чи йде операція відповідно до плану Путін відповів, що російські цілі не змінилися.

Нагадаємо, вчора в американському Інституті вивченян війни зазначили, що риторика Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.